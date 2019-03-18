شكرا لقرائتكم خبر عن «الصفوة مباشر» تعتزم إلغاء الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت عمومية «الصفوة مباشر» على إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي، إذا وافق على ذلك مجلس الإدارة.
وأقرت العمومية تكليف مجلس الإدارة بدراسة شراء أسهم الشركة بالأموال الزائدة على الحاجة، وتقليل رأس المال نتيجة لذلك، وتكليف مجلس الإدارة بأخذ الموافقات اللازمة وتحديد الأرقام، بالتعاون مع مراجع الحسابات، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى، وعرض الموضوع على المساهمين بعد ذلك.
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