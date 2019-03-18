«دانة غاز» توفر 29 مليون دولار من إعادة شراء الصكوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت شركة دانة غاز، في بيان إنه بالنسبة لآخر مستجدات برنامج إعادة شراء الصكوك الصادرة عن شركة «دلتا النيل للصكوك المحدودة»، البالغة نسبة مرابحتها 4%، فقد قامت دانة غاز بإعادة شراء صكوك بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون دولار، لتنخفض بذلك قيمة الصكوك من 530 مليون دولار إلى 397 مليون دولار وبمتوسّط سعر شراء 92.1 سنت.

وقد نجحت الشركة بذلك في الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة شراء صكوك بقيمة 100 مليون دولار، تنفيذاً لما جاء في برنامج إعادة هيكلة الصكوك المُتفق عليه خلال العام الماضي، كما تجاوزت بذلك الحد الأدنى لقيمة الصكوك المُستحقة، الأمر الذي سيبقي نسبة المرابحة التي تدفعها الشركة على صكوكها عند 4% بدلاً من زيادتها إلى 6%. وبالتالي، ستوفر الشركة 21 مليون دولار نتيجة لإعادة شرائها صكوكاً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية، وتجنب دفع الأرباح الخاصة بالصكوك المُعاد شراؤها حتى موعد الاستحقاق.

وستحقق الشركة، من خلال الإبقاء على نسبة مرابحة الصكوك عند 4%، مزيداً من الوفر بقيمة 8 ملايين دولار، ليصل بذلك إجمالي قيمة الوفورات المتوقعة إلى 29 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى الوفورات السنوية المُتحققة عند إعادة هيكلة الصكوك والبالغة 35 مليون دولار سنوياً. وستواصل دانة غاز النظر في إمكانية إعادة شراء المزيد من الصكوك، ما من شأنه تحقيق المزيد من الوفر وتقليص حجم الصكوك وتكاليف تمويل الشركة.

كما أقرّ مجلس إدارة الشركة مؤخراً توصياته للجمعية العمومية للشركة والتي تتضمن مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها، وبناء عليه سيتم طلب موافقة الجمعية العمومية على برنامج لإعادة شراء الأسهم والذي ستسعى الشركة من خلاله إلى إعادة شراء ما يقارب 690 مليون سهم من أسهم دانة غاز، بما يمثّل 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من قناعة مجلس الإدارة بأن أسهم الشركة على الأسعار الحالية غير عادلة وتعد فرصة للشركة لشراء أسهمها وهذا سيعزز القيمة لمساهمي الشركة. وقد أعرب مجلس إدارة شركة دانة غاز عن نيته لمواصلة تنفيذ سياسته المُعلنة بشأن توزيع الأرباح النقدية، وعليه سيطرح المجلس أمام الجمعية العمومية، المقرر انعقادها في 10 إبريل 2019، مقترحه بتوزيع أرباح بقيمة 5.5 فلس لكل سهم بزيادة نسبتها 10% عن عام 2018.