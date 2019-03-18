شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار يمنح أسعار السلع دفعة للارتفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى أنَّ أسعار السلع العالمية شهدت عودة تدريجية الأسبوع الماضي، نتيجة لفشل الدولار في التمسّك بمكاسبه الأخيرة، موضحاً أن هذا الأمر ساهم بارتفاع أسواق الأسهم في زيادة الرغبة بالمخاطرة.

وقال هانسن، إنَّ ضعف الدولار جاء جرّاء الجنيه البريطاني الذي اتجه نحو أفضل أسابيعه منذ يناير/كانون الثاني، بعد أسبوع من النقاشات المحتدمة في مجلس العموم البريطاني حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن اليورو تمكّن من الصعود والعودة إلى النطاق الذي تربّع فيه لأكثر من ستة أشهر.

أوضح أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أنَّ السلع شهدت مكاسب واسعة في وقت خفّضت فيه صناديق التحوّط من رهاناتها على ارتفاع الأسعار 24 سلعة رئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود، وبشكل رئيسي، إلى النظرة السلبية السائدة تجاه السلع الزراعية.

من جهته، أشار أحدث تقارير «التزامات التجار» الذي يغطي مراكز المضاربة إلى احتفاظ صناديق التحوّط بصافي صفقات البيع على المكشوف ضمن 12 من أصل 14 سلعة زراعية رئيسية. وفي الطرف الآخر، يقود النفط الخام قطاع الطاقة الذي ما زال الأكثر تفضيلاً، يليه قطاع المعادن.

طاقة مرتفعة

وشهد قطاع الطاقة تداولات مرتفعة وصلت فيها أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، تلاه السعي نحو جني الأرباح قبل مستويات الدعم الفني والنفسي الرئيسية. وما زالت أسعار النفط مدعومة بقلّة العرض الناجمة عن قرارات طوعية (المملكة العربية السعودية) أو لأسباب قسريّة (إيران وفنزويلا). وبقيت المخاوف إزاء النمو والطلب المستقبلي على النفط الخام على حالها في هذه المرحلة، حيث استجاب السوق بدلاً من ذلك للتشديد المستمر في العرض.

وكان قطاع الثروة الحيوانية الأفضل من حيث الأداء.

وارتفعت تداولات المعادن الصناعية وعلى رأسها الزنك والبالاديوم وسط استمرار المخاوف بشأن تقلّص حجم العرض. وتراوحت أسعار أونصة الذهب حول 1300 دولار أمريكي، حيث بدت الحيرة على التجار في أعقاب الأحداث الأخيرة شديدة التقلّب. وتبقى النظرة المستقبلية قصيرة الأجل غامضة جراء الشكوك التي تحوم حول التوجّهات المتباينة للدوافع الرئيسية مثل الأسهم (المرتفعة) والدولار (الضعيف).

واستندت مكاسب القطاع الزراعي إلى تغطية مراكز التداولات القصيرة، لا سيما في الحبوب التي برزت مجدداً كقطاع السلع الأكثر قصوراً بعد أسابيع من البيع. وقفز صافي صفقات البيع على المكشوف في فول الصويا والذرة والقمح بنسبة 50% في أحدث تقارير «التزامات التجار»، ووصل إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً والأعلى له في مثل هذا الوقت من العام منذ 2016.

Advertisements

وارتفعت أسعار النفط الخام، وبلغت أعلى مستوياتها في أربعة أشهر بالنسبة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط، في عملية استردّا بها نصف خسائرهما التي تكبّداها في الفترة بين أكتوبر/‏‏ تشرين الأول وديسمبر/‏‏كانون الأول. وتضاءل حجم الفرق بين سعري خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط رداً على تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي والانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

تقارب المعدلات

وللشهر الخامس على التوالي، أشارت التقارير الشهرية التي تصدر عن ثلاث جهات توقّع رئيسية: أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة، إلى تقارب معدلات نموّ الطلب العالمي دون أي تغيير للشهر الخامس على التوالي. وفيما يبدو الطلب بعيد التأثر، حتى الآن، جرّاء ضعف النمو العالمي، اتجه تركيز السوق نحو تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار من مجموعة دول «أوبك بلس». وعلاوة على ذلك، أدى الانخفاض القسريّ للإنتاج بمعدل 1.6 مليون برميل يومياً من فنزويلا وإيران خلال العام الماضي إلى توفير طبقة دعم إضافية.

وباتت مهلة الأشهر الستة التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لمشتري النفط الإيراني في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الماضي قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، ما يثير جملة من الأسئلة حول ما سيحدث بعد ذلك.

وبالرغم من تراجع العرض، بقي السوق العالمي قريبا من التوازن، ومن المحتمل أن يشهد عجزاً نسبياً صغيراً في العرض خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالرغم من دعم السوق، من شأن مثل هذه التوجهات إثارة معضلة أوبك المعتادة والمتمثلة في حاجتها لإطالة أمد تخفيض الإنتاج تجنّباً لأي تأثيرات أسعار سلبية ناجمة عن الارتفاع المستمر في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك. ومع ذلك، قد لا يكون التوسع ضرورياً في حال قررت الإدارة الأمريكية عدم تمديد بعض التنازلات إلى ما بعد تواريخ انتهاء مفعولها الحالي.

وتعثّرت خطى خام برنت يوم الجمعة مع الاقتراب من نطاق مقاومة يتراوح بين 68 - 70 دولار للبرميل، ما يشير إلى دنوّ توقف مؤقت في توجه الارتفاع بأسواق النفط. ويتمثل مستوى المقاومة في خام غرب تكساس الوسيط بالمجال النفسي الرئيسي عند 60 دولاراً للبرميل.

تقلبات الأسواق تنعكس على أداء الذهب

شهد العديد من تجار الذهب حالة من الإرهاق والحيرة فيما يتعلق بتوجه أسعار الذهب والفضة على المدى القصير، جرّاء التقلبات التي شهدتها الأسواق طوال عدة أسابيع. وعلقت صناديق التحوّط في دوّامة من المراكز المتقلّبة رداً على محاولات الاختراق الفاشلة للذهب، حيث ارتفعت أسعار الأونصة أولاً فوق 1350 دولارا قبل أن تهوي نحو 1275 دولارا. وفي الآونة الأخيرة، خففت قوة سوق الأسهم والدولار من حجم تركيزه على الأصول الآمنة مثل الذهب، بينما واصلت الأسس المتشددة في توجيه أسعار البالاديوم نحو مستويات قياسية جديدة.

ومع الضغوط المتجددة لعمليات شراء الدولار، عثر الذهب في الأسبوع الماضي على ما بدا أنه طلب ضعيف. وبعد أن وصل سعرها إلى 1311 دولارا، تراجع سعر أونصة الذهب نحو 20 دولارا قبل أن يعود فوق 1300 دولار.