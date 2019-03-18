"إمباور" لتبريد المناطق تحقق 3 مليار درهم وفورات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية 2018

دبي - الخليج 365 :

حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، إجمالي وفورات من الطاقة الكهربائية وصلت إلى 1,160 ميجاوات من الكهرباء حتى نهاية 2018، وبلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3 مليار درهم إماراتي حتى نهاية العام نفسه.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": في إطار رؤيتها كشركة وطنية رائدة تتبنى "إمباور" استراتيجية متكاملة تساهم في رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين عبر تقديم أفضل الممارسات وطرق ترشيد استهلاك الطاقة، وتقديم خدمات تبريد تمتاز بالكفاءة والاستدامة البيئية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوافق مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050.

وأشار بن شعفار إلى أن "إمباور" تعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى المتعاملين من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف لترشيد استهلاك الطاقة، وخلق سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً بالمخاطر الناجمة عن تغيّر المناخ، لتكون إمارة دبي الأقل في البصمة الكربونية في العالم بحلول عام 2050، حيث نطلق كل عام حملات تثقيفية صيفية بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك تبريد المناطق للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وانطلاقاً من حرص "إمباور" على توفير الطرق اللازمة لتسهيل عملية مراقبة وتخطيط استهلاك المتعامل، أطلقت أداة الحاسبة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكنها مساعدة المتعاملين على مراقبة وحساب معدلات استهلاكهم من طاقة تبريد المناطق، بالإضافة إلى منحهم القدرة على التخطيط الاستراتيجي لمعدلات استخدامهم لطاقة تبريد المناطق، مايؤكد أهمية دور الفرد في المساهمة بتخفيض معدلات استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات تنفيذاً لخطة دبي 2021 وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

والجدير ذكره، أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 31,4 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.