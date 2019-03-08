شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تكشف عن جيل جديد من محطات الشحن الفائقة للسيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عرضت "تسلا" الأمريكية وحدة سحن تحت اسم "في 3" بسعة شحن قصوى قدرها 250 كيلو واط ساعة، وقاتل إنها مصممة لشحن سياراتها "موديل 3" بسرعة فائقة.



ووفقاً لما ذكرته صحيفة "زي فيرج"، يمكن أيضاً استغلال وحدة الشحن الجديدة في توفير الطاقة لسيارات "موديل إس" و"موديل إكس" ولكن بطاقة 120 كيلو واط ساعة فقط.



وذكرت الشركة إن وحدات الشحن "في 3" يمكن أن توفر طاقة كهربائية تكفي لقيادة سياراتها لمسافة 75 ميل مع إمكانية شحنها في أقل من خمس دقائق.



وسوف تسهم "في 3" في توفير وقت العملاء الذين يمكثون وقتاً طويلا للحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيل سيارات "تسلا".



وركزت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية في الآونة الأخيرة على تطوير بنيتها التحتية اخلاصة بالشحن في إطار جهودها لتعزيز الطلب على "موديل 3" ودعم مبيعاتها.



وأضافت "تسلا" أن وحدات الشحن "في 3" سوف تكون قادرة أيضاً على شحن المركبات بمعدت فائقة السرعة حتى لو تواجد عدد من السيارات للشحن في نفس الوقت.



ومن الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" صرح مؤخراً بأنه لا يتوقع تحقيق أرباح في الربع السنوي الأول مشيراً إلى أن الشركة تستهدف طرح سياراتها للبيع على الإنترنت للمرة الأولى في الولايات المتحدة هذا العام.