شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاستحواذ على شركة تقنية جديدة..ماذا تريد "أمازون" من تكنولوجيا "واي فاي"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أمازون دوت كوم" أمس الاستحواذ على شركة تكنولوجيا "واي فاي" تسمى "Eero" دون الكشف عن قيمة الصفقة، وأثيرت تساؤلات بشأن جدوى عملية الشراء نظراً لكون "أمازون" شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية.



وبحسب ما يرى محللون، تريد "أمازون" تطوير أنشطة توصيل أجهزتها بالإنترنت والتي تشمل جهاز المساعد الصوتي الذكي "إيكو" وشاشات تلفاز "فاير" والمنتجات الأخرى في المنازل الذكية.



وأوضحت "أمازون" أنها تريد الاسنقادة من فريق عمل ذكي ومبدع يعمل في "إيرو" لمشاركة رؤيتهم وابتكاراتهم بما يتوافق مع انشطة التجارة الإلكترونية والتقنيات الأخرى.



وربما ترغب "أمازون" في التفوق على "جوجل" التي تهيمن على صناعة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" ، ولهذا السبب استحوذت على شركة "إيرو" التي تنافس شركة البحث الإلكتروني العملاقة.



ومن الجدير بالذكر أن معرض السلع الإلكترونية الاستهلاكية الذي انعقد بداية هذا العام قد شهد طرح "أمازون" أجهزة منزلية متصلة بالإنترنت، ومن ثم، يمكن أن تشكل "إيرو" إضافة قوية في هذا المجال.



وعلاوة على ذلك، ستسهم تقنيات "إيرو" في مساعدة "أمازون" على طرح المزيد من الأجهزة التكنولوجيا وخدمات اخرى تعمل بكفاءة بأكبر قدر ممكن بدعم من "واي فاي إيرو".



وفي سياق متصل، ربما تستغل "أمازون" تكنولوجيا "إيرو" في تعقب المستخدمين في منازلهم من خلال أجهزتهم الذكية وجمع أكبر قدر من المعلومات عنهم واستغلاله تلك البيانات لجني إيرادات إعلانية على غرار ما تفعله "جوجل".