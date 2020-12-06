موجز الخليج 365 للسيارات.. رفاهية أودي Q3 وإنجاز مرسيدس G-class

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أجرى خبير السيارات البريطاني مات واتسون، اختبارا يكشف من خلاله عن النطاق الفعلي للسير الذي تتمتع به أبرز السيارات الكهربائية الصغيرة.

احتفلت شركة مرسيدس الألمانية بالنسخة رقم 400 ألف من أيقونتها الفارهة G-CLASS ضمن فئات SUV.

تصاميم توحي بالقوة و سرعة خارقة،تلك هي توقعات لما ستكون عليه أبرز موديلات السيارات عند طرحها للبيع عام 2050.

أعلنت شركة أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من من طرازها المتميز Q3 والمقرر طرحها في 2021،ضمن فئات SUV متوسطة الحجم.