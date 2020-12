"كيان إيجيبت" تطلق أوكتافيا A8 موديل 2021

كتب: باسل الحلواني

نظمت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، احتفالية كبرى بمناسبة إطلاق سيارتها الجديدة طراز OCTAVIA A8 2021 الجديدة كليًا التي جاءت بمجموعة من المواصفات المتميزة لفئة السيارات السيدان من حيث الأبعاد والمحرك ووسائل الأمان والتصميم.

حضر الاحتفالية أكسيل شرودر، Head of Sales in Asia and Overseas شركة SKODA AUTO، العالمية، والمهندس نادر نبيل، مدير عام قطاع سكودا في شركة كيان إيجيبت، وإنجي مكاوي مديرة تسويق سكودا، ومسؤولي وقيادات الشركة إلى جانب كبار موزعي سكودا في مصر، و كوكبة من الإعلاميين والصحفيين إلى جانب عملاء سكودا من عشاق العلامة التجارية الأشهر في مصر.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الاحتفالية الكبرى، رحب أكسيل شرودر، بالسادة الحضور في المناسبة التي تعد علامة فارقة للشركة في مصر، ووجه الشكر لوكيل سكودا الحصري في مصر، شركة كيان إيجيبت وكذلك شبكة موزعيSKODA في مصر، على أدائهم المتميز في عام 2020، على الرغم من كل التحديات المرتبطة بانتشار جائحةCovid-19 ، معبرًا عن بالغ سعادته وفخره بتقديم الجيل الجديد من الطراز الرئيسي والأكثر مبيعًا على المدى الطويل SKODA OCTAVIA A8 2021 الجديدة.

وصرح "شرودر":"الوضع العالمي الحالي يفرض قيودًاعلى مجالات مختلفة من الأعمال وقطاع السيارات للأسف ليس استثناءً من هذه التحديات، ومع ذلك وفي هذه الظروف الصعبة، نحاول فيŠKODA AUTO تلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم باستمرار تطوير وتحسين وتحديث عروضنا فيما يتعلق بمنتجاتنا وخدماتنا"، مضيفًا" سكودا لا تزال تعمل على زيادة حجم المبيعات، وحصة السوق هذا العام

في السوق المصري، وتتجه بنجاح نحو الوصول إلى هدف المبيعات البالغ 5.500 وحدة، وزيادة المبيعات بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام الماضي".

وأكمل “شرودر”: طموحنا على المدى الطويل هو أن نكون من بين أفضل ثلاث علامات تجارية للسيارات مبيعًا في السوق المصري، وليس فقط في مصر فنحن نعمل بخطوات ثابتة مع علامتنا التجارية، لتحقيق استراتيجيتنا في منطقة شمال إفريقيا بأكملها، وهذا أيضًا سبب تكليف سكودا بتولي الدور القيادي لمنطقة شمال إفريقيا داخل مجموعة فولكس فاجن، أنا واثق من أن هذه المسؤولية الجديدة ستساهم في زيادة تطوير علامة سكودا التجارية ومجموعة فولكس فاجن في هذه المنطقة المهمة للغاية”.

وأعلن ” شرودر” عن نية الشركة التوسع في زيادة شبكة الوكلاء بشكل أكبر للاقتراب أكثر من العملاء وتقديم تجربة متميزة لهم. من خلال تعيين 4 وكلاء جدد إضافيين في عام 2021.

وعبر المهندس “نادر نبيل” مدير عام قطاع سكودا في شركة كيان إيجيبت خلال كلمته في الاحتفالية عن سعادته بتقديم الطراز الجديد من سكودا أوكتافيا، وقال: ” نقدم لكم اليوم الجيل الجديد كليا من سكودا أوكتافيا تلك السيارة السيدان العائلية التي أثبتت كفاءتها على مدار سنين طويلة في جميع أنحاء العالم منذ تقديم الجيل الأول منها مع نهاية القرن الماضي، وقد ارتبطت أوكتافيا في أذهان المصريين على وجه الخصوص

بالجودة العالية والاعتمادية الكبيرة وأيضا أعلى مستويات الفخامة والأداء المميز، وهو ما جعل من العلامة “أوكتافيا” أسطورة حقيقية في سوق السيارات المصري”.

وأضاف “نادر نبيل” أن كيان إيجيبت تقدم سكودا أوكتافيا الجديدة كليا أو أوكتافيا A8 للسوق المصرية بثلاث فئات، وهي Ambition وStyle وأخيرا الفئة الخاصة والأكثر رياضية RS ،وجاءت أوكتافيا A8 تأتي بلغة تصميمة جديدة تماما تتميز بطابع جريء ورياضي جذاب للغاية من جميع الجوانب، كما أن أبعاد السيارة الجديدة الكبيرة توفر أعلى مستويات الراحة والرحابة داخل المقصورة، التي أتت أفخم من أي وقت مضى، حيث تضم تجهيزات فخمة لا توجد عادة في السيارات من الفئة نفسها.

فحسب الفئة المختارة، هناك شاحن الهواتف المحمولة Wireless Charger والمصابيح الرئيسية والخلفية العاملة بالكامل بأضواء Matrix LED، بخلاف التكيف الأوتوماتیکی الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين Climatronic daul zone AC system، وأيضا جلود ألكانترا الفاخرة على المقاعد والواح الأبواب، بالإضافة إلى نظام التعليق الرياضي RS Sport suspension systemالخاص بالفئة RS الرياضية تحديدا، والعديد من التجهيزات الحصرية الأخرى.

وأشار “نادر نبيل” إلى الفنتان الأولى والثانية Ambition /Style مجهزتان بمحرك قوي من فئة TSI سعة1.4 لتر يولد 150 حصائا مع عزم دوران يبلغ 250 نیوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعاتShift By Wire، ويمكن الوصول من صفر إلى 100 كلم/ساعة مع هذا المحرك في غضون 4 ثوان، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 223 كلم/ساعة. وتأتي الفئة الأولى Ambition بسعر يبلغ 399,999 جنيها مصريا، بينما تأتي الفئة الثانية Style بسعر يبلغ 459,999جنيها مصريا.

واختتم "نادر نبيل" كلمته: "بلاشك أن أوكتافيا الجديدة كليا ستترك بصمة رائعة في قلوب عشاق علامة سكودا في مصر، ونحن على ثقة تامة من قدرتهاعلى استعادة الأمجاد السابقة لأوكتافيا والتربع مرة أخرى على عرش فئة سيارات السيدان العائلية الفخمة في السوق المصري، بعدما كانت هذه السيارة هي الأفضل في فئتها دون منازع لسنوات طويلة".