المرور يوضح الطريقة الصحيحة لضبط مساند الرأس أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية ضبط مساند الرأس في السيارة بالشكل الصحيح أثناء القيادة.
وجاء في تغريدة إدارة المرور: “إن ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح يساهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف”، كما نشرت الإدارة إنفوجرافيك توعوي أوضحت من خلاله طريقة ضبط مساند الرأس بالشكل الصحيح.
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