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المرور يوضح الطريقة الصحيحة لضبط مساند الرأس أثناء القيادة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية ضبط مساند الرأس في السيارة بالشكل الصحيح أثناء القيادة.

وجاء في تغريدة إدارة المرور: “إن ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح يساهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف”، كما نشرت الإدارة إنفوجرافيك توعوي أوضحت من خلاله طريقة ضبط مساند الرأس بالشكل الصحيح.

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