سكوتر كيمكو KRV.. تصميم عصري وأريح وضعية للجلوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة كيمكو التايوانية النقاب عن سكوتر KRV الجديد، الذي يمتاز بتصميم رياضي عصري، ومقعد هو الأريح.

وأوضحت الشركة التايوانية أن السكوتر الجديد يتمتع بملامح تصميمية أنيقة من خلال الطابع الرياضي للخطوط والبنية العريضة للإكسسوارات الأمامية والواقية من الطقس، مع وضعية جلوس مريحة.

وتكتمل الملامح الخارجية الجذابة من خلال الكشافات العاملة بتقنية LED، وهي نفس التقنية، التي تعتمد عليها إضاءة المصابيح الخلفية وإشارات تغيير الاتجاه.





ويتمتع السكوتر بالعديد من التقنيات الحديثة والأنظمة المساعدة مثل نظام Keyless، ونظام التحكم في الجر ومنفذ USB، مع شاشة LED.

وينبض بداخل السكوتر محرك أحادي الأسطوانة سعة 175 سم مكعب ويولد قوة 17 حصان/16 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





كما يشتمل السكوتر، الذي يزن 133 كجم، على خزان وقود سعة 7.2 لتر.

ولم تفصح كيمكو عن موعد طرح أو أسعار السكوتر KRV الجديد.