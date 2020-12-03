تطبيق الرصد الآلى لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 4 مناطق جديدة بالمملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق في 4 مناطق جديدة بالمملكة.
وبيّنت إدارة المـرور أن الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق سيبدأ بعد 7 أيام، في هذه المناطق: جازان والطائف والباحة والجوف بعد أن بدأ تطبيقه الفعليّ منذ فترة في كلٍ من الرياض والدمام وجدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار مدير عام المرور “محمد البسامي”، بتعميم استخدام الرصد الآلي لتلك المخالفة بمختلف مدن المملكة بحلول منتصف العام المقبل 2021.
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