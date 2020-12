أودي تقدم إصدار “بانثر” الحصري لموديل R8 بسعر يعادل 686,000 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أودي عن إصدار حصري جديد لـ R8 باسم “بانثر”، أو النمر، مع التركيز على التحديثات الجمالية للتصميم الخارجي والداخلي.

وتشمل التحديثات الحصرية للفئة الجديدة طلاء أسود خاص وجنوط 20 إنش جديدة ولمسات حمراء في الخارج والداخل واستخدام واسع لألياف الكربون.

كما حصل الإصدار على مزايا قياسية متعددة تشمل مصابيح أمامية وخلفية LED وإشارات انعطاف ديناميكية ونظام سمعي Bang & Olufsen بـ 13 مكبر صوت والمزيد.

ويعتمد الإصدار على نفس المحرك القياسي سعة 5.2 لتر بقوة 532 حصان وعزم 540 نيوتن متر، ويبدأ السعر من 183,000 دولار – 686,000 ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin