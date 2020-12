جاكوار F-Pace SVR موديل 2021 ينطلق رسمياً بقوة 542 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد شهرين من تدشين جاكوار F-Pace 2021 فيس ليفت، كشفت العلامة البريطانية عن فئة SVR الأكثر قوة في مجال الموديل.

وتستخدم F-Pace SVR الجديدة محرك 5.0 لتر 8 سلندر بسوبرتشارجر بقوة 542 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، وهي زيادة 20 نيوتن متر عن SVR السابقة، مع ناقل أوتوماتيكي ZF بـ 8 سرعات ونظام دفع كلي.

وتتسارع SVR المحدثة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.8 ثانية بسرعة قصوى 286 كلم\س، وهي أرقام ممتازة بالنسبة لـ SUV.

كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية LED جديدة ومصابيح خلفية أنحف ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش جديدة وشاشة 11.4 إنش منحنية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية، والذي يدعم التحديثات عبر الهواء حالياً.

