ضد كورونا.. سيارات "معقمة" من تاتا الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأت شركة تاتا الهندية المصنعة للسيارات إلى إجراء غير تقليدي لحماية منتجاتها التي تم حجزها للشراء، لحين تسليمها للمشترين.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات كشفت عن لجوء الشركة الهندية الشهيرة إلى فقاعات من البلاستيك تتم بها تغطية السيارات المبيعة.





وأوضح الموقع أن السيارات تدخل هذه الفقاعة للحفاظ عليها من أي عملية تلامس خارجية، لضمان حصول مالكها الجديد عليها معقمة.

وذكر "موتور وان" أن ماركة "تاتا" كانت من الشركات التي تأثرت مبيعاتها بشكل كبير من تفشي كورونا.

ووفق رويترز، بلغ إجمالي مبيعات تاتا موتورز من المركبات التجارية في السوق المحلي 34082 وحدة، بنسبة هبوط 15% على أساس سنوي.