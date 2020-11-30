قمع أردوغان يتواصل ضد الأكراد.. اعتقال 7 معارضين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات التركية، الإثنين، 7 أشخاص بينهم صحفي على خلفية مزاعم الانتماء لحزب العمال الكردستاني.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، إن النيابة العامة أصدرت قرارات اعتقال بحق 7 أشخاص بينهم حقات يالتشين، مراسل وكالة "ميزوبوتاميا" المحلية للأنباء، بجانب أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

وفور صدور القرار شنت عناصر الشرطة التابعة لمديرية أمن العاصمة، عمليات مداهمة لعناوين المطلوبين، وقامت باعتقالهم واقتيادهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيمًا إرهابيًا.

لذلك تقوم السلطات بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

وتشهد تلك المحافظات انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.