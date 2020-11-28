رئيس تويوتا يؤكد اقتراب تدشين لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – جرت مقابلة مؤخراً مع أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا، وكشف خلالها عن بعض تفاصيل لاندكروزر الجيل القادم J300.

الذي قام بالمقابلة هو السيد كاجاوا أحد المقربين لـ تويودا، ومما يبدو فإن تصميم لاندكروزر الجديد عُرض عليه وقد حاز على إعجابه والسيارة أصبحت جاهزة بالفعل.

ومن جانبه أكد تويودا أن تدشين لاندكروزر الجديدة بالكامل سيتم خلال العام المقبل وذلك يتزامن مع مرور 70 عام على تدشين إس يو في الطرق الوعرة اليابانية.

ووفق الشائعات، فإن الموديل سيأتي بمحرك بنزين تيربو 3.5 لتر بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن متر، محرك ديزل تيربو 3.3 لتر بقوة 217 حصان وعزم 539 نيوتن متر مع نسخة هايبرد بمحرك 3.5 لتر بقوة 354 حصان وعزم 500 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 أو 10 سرعات، كما يقال أنه ستتوفر لاحقاً نسخة رياضية توين تيربو V8 سيتم تطويرها بواسطة قسم جازو ريسينج GR الرياضي.

يذكر بأن الصحف اليابانية يتردد فيها بأن تدشين لاندكروزر 2022 الجديدة سيتم في أبريل أو مايو المقبل، ما يعني أننا على بعد بضعة أشهر من إطلاقها الرسمي.

تصميم تخيلي بالفوتوشوب: