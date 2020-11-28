لامبورجيني تستدعي 2831 سيارة أوروس لخطر الاشتعال

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الخليج ٣٦٥ نت – حققت لامبورجيني أوروس نجاحاً ساحقاً في مبيعات صانعة السيارات الإيطالية، حيث باعت منها 8,205 نسخة في عام 2019، ويُتوقع أن تكون مبيعات 2020 جيدة أيضاً بالرغم من انتشار فيروس كورونا، في حين لا تزال أوروس عرضة لعيوب التصنيع، وهذا ما حدث بالضبط.
أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأمريكا استدعاءً لموديلات 2019-2020 بسبب تسرب محتمل للوقود، والذي بدوره قد يؤدي إلى نشوب حريق، والحل هو استبدال خط الوقود والموصل السريع.
وستتم عمليات الإصلاح هذه بشكل مجاني لـ 2831 سيارة تم استدعائها في الولايات المتحدة، وستبدأ لامبورجيني في إخطار العملاء في 18 ديسمبر، وحتى الآن، لن ترد أية تقارير عن حوادث او إصابات أو وفيات.
يُذكر أنه في مارس وأكتوبر الماضيين، تم استدعاء لامبورجيني أفينتادور SVJ لمشكلتين مختلفتين، الاستدعاء الاول لـ 26 سيارة فقط بسبب وجود عطل في مقابض الأبواب الداخلية، واستدعاء أكتوبر كان أكثر خطورة بسبب احتمال انهيار مفصل ذراع التعليق، حيث تم استدعاء 3 سيارات فقط.
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