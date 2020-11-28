19 سيارة تنطلق بـ"تويوتا" للقمة في 2020.. إليك القائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غزت تويوتا، أسواق السيارات على مدار 2020، بمجموعة استثنائية من الموديلات، بلغت 19 موديلا، من مختلف الفئات.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، حصادا لكافة الموديلات التي طرحتها تويوتا للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي:



تويوتا 2020 Yaris



التكلفة الافتتاحية: 16,605 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 106 أحصنة

عزم الدوران: 103 لفة/قدم

تويوتا 2020 Tundra

التكلفة الافتتاحية: 35,070 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 381 حصانا

عزم الدوران: 401 لفة/قدم

تويوتا 2020 Supra

التكلفة الافتتاحية: 50,945 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 335 حصانا

عزم الدوران: 365 لفة/قدم

تويوتا 2020 Tacoma

التكلفة الافتتاحية: 27,170 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 278 حصانا

عزم الدوران: 265 لفة/قدم

تويوتا 2020 Sienna

التكلفة الافتتاحية: 32,760 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 296 حصانا

عزم الدوران: 263 لفة/قدم

تويوتا 2020 Sequoia

التكلفة الافتتاحية: 51,345 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 381 حصانا

عزم الدوران: 401 لفة/قدم

تويوتا 2020 RAV4 Hybrid

التكلفة الافتتاحية: 29,470 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 219 حصانا

عزم الدوران: 312 لفة/قدم

تويوتا 2020 RAV4

التكلفة الافتتاحية: 27,070 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 203 أحصنة

عزم الدوران: 184 لفة/قدم

تويوتا 2020 Prius Prime

التكلفة الافتتاحية: 28,855 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 121 حصانا

نطاق السير: 615 ميلا

تويوتا 2020 Prius

التكلفة الافتتاحية: 25,280 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 96 حصانا

عزم الدوران: 105 لفة/قدم

تويوتا 2020 Mirai

التكلفة الافتتاحية: 59,455 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 1

قوة المحرك: 151 حصانا

عزم الدوران: 247 لفة/قدم

تويوتا 2020 Land Cruiser

التكلفة الافتتاحية: 86,640 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 2

قوة المحرك: 381 حصانا

عزم الدوران: 401 لفة/قدم

تويوتا 2020 Highlander

التكلفة الافتتاحية: 35,775 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 8

قوة المحرك: 295 حصانا

عزم الدوران: 263 لفة/قدم

تويوتا 2020 Corolla

التكلفة الافتتاحية: 20,430 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 8

قوة المحرك: 139 حصانا

عزم الدوران: 126 لفة/قدم

تويوتا 2020 C-HR

التكلفة الافتتاحية: 22,415 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 144 حصانا

عزم الدوران: 139 لفة/قدم

تويوتا 2020 Camry

التكلفة الافتتاحية: 25,380 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 203 حصانا

عزم الدوران: 184 لفة/قدم

تويوتا 2020 Avalon

التكلفة الافتتاحية: 36,830 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 301 حصانا

عزم الدوران: 267 لفة/قدم

تويوتا 2020 86

التكلفة الافتتاحية: 28,055 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 205 حصانا

عزم الدوران: 156 لفة/قدم

تويوتا 2020 4Runner

التكلفة الافتتاحية: 36,740 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 270 حصانا

عزم الدوران: 278 لفة/قدم



