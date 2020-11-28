مواصفات أودي R8.. أربع فئات رياضية تغزو الأسواق في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أودي عن طرحها لنسخة حديثة من R8 الرياضي الشهير، لعام 2021، تعزز بها الماركة الألمانية أسطولها من السيارات الرياضية بالأسواق.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من طراز R8 الرياضي القوي، استعرض من خلالها قوة المحرك، وما يتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.



الجديد بنسخة 2021



ذكر الموقع أن أبرز التعديلات التي أجرتها أودي على نسخة 2021، شملت تخصيص نظام الدفع الخلفي all-wheel للفئات المتقدمة فقط من طراز R8 العاملة بمحرك ينتج قوة 602 حصان.

الأسعار

وأفاد "كار أند درايفر"، بأن طراز R8 ستتوفر منه 4 فئات لعام 2021 بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز هي فئة V10 Coupe RWD وتتوفر بسعر 145,895 دولارا.

والفئة الأعلى منها هي فئة V10 Spyder RWD التي تتوفر بسعر 158,095 دولارا، ثم فئة V10 Performance coupe Quattro التي تتوفر بسعر 200,295 دولارا.

وأعلى فئة تطرح من طراز أودي R8 هي فئة V10 Performance Spyder Quattro التي تتوفر بسعر 212,495 دولارا.





المحرك

تطرح الفئات الافتتاحية من طرز أودي R8 بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر ينتج قوة تصل لـ562 حصان، بمعدل دوران 406 لفة/قدم.

في حين تطرح الفئات عالية الأداء من الطراز باسم Performance، بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر ولكن ينتج قوة تصل لـ 602 حصان مع معدل دوران 413 لفة/قدم.

وكافة فئات الطراز تطرح بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، من طراز S-tronic dual-clutch.





استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، ذكر الموقع أن طراز أودي R8 بنسخته لعام 2021، ليست موفرة في استهلاك الوقود باعتباره طراز رياضي عالي الأداء، ويستهلك الطراز معدل جالونا لكل 13 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 20 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

التقنيات

يفتقر الطراز لشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، ورغم ذلك، يتوفر بشاشته المخصصة للمؤشرات نظام معلوماتي من طراز MMI تطوره أودي بنفسها لسياراتها الفخمة.

بالإضافة لتوفر أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أودو، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت تدعم شبكة الجيل الرابع 4G.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية لطراز أودي R8، وأبرزها نظام للكشافات الأمامية بعيدة المدى، ونظام استشعاري لمساعدة السائق عند ركن السيارة.