اودي اي ترون 2021 تنطلق بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت اودي اي ترون واي ترون سبورتباك الكهربائيتين على تحديثات جديدة لموديلات 2021، والتي تشمل شاحن جديد للسيارتين لمضاعفة طاقة الشحن من 11 إلى 22 كيلوواط\س.

وتعرض اودي نظام الشحن المزدوج الجديد لمرأب المنزل، مع شاشة لمسية 5 إنش لمتابعة الشحن وإمكانية التحكم في عملية الشحن عن بعد عبر تطبيق myAudi.. وصرحت العلامة أنه بالإمكان شحن البطارية بشكل كامل خلال 5 ساعات.

كما حصلت إي ترون على مقود محدث بضوابط لمسية للمساعدة في الكروز كونترول المتكيف، ويعني ذلك أنه بإمكان السائقين لمس الضوابط اللمسية على المقود مرة واحدة كل دقيقة للتأكد من استمرار النظام في العمل.

وأخيراً حصلت السيارتان على جنوط 20 إنش قياسية جديدة وجنوط 21 اختيارية، وقد فتحت اودي باب الطلب على السيارتين بالفعل مع بدء التوصيل في نهاية العام.