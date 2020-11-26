قائمة أندر السيارات الرياضية في العالم.. كنوز على 4 عجلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفظ عالم السيارات بمجموعة من الطرازات النادرة، التي ترتفع قيمتها مع مرور الزمن، لتوفر نسخ محدودة منها للبيع، لاحتفاظها بكفاءتها.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة متميزة من السيارات الرياضية النادرة، التي على غير العادة جمعت بين الكفاءة، والتكلفة المنخفضة، إذ تعتبر أبرز مجموعة سيارات رياضية نادرة متوفرة بسعر زهيد لا يزيد على 18 ألف دولار، وفقا لقيمتها السوقية الحالية.



بدأ الموقع قائمته بطراز Bricklin SV-1 الرياضي، وهو طراز طرح للمرة الأولى عام 1974 بعدد محدود من النسخ يصل لـ3000 نسخة تتوفر منها حاليا 1700 نسخة فقط، وطرح هذا الطراز بمحرك رياضي تتراوح قوته ما بين 220 و285 و295 حصانا، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ13 ألف دولار.



من بعده ضمن القائمة، جاء طراز Triumph TR8، وهو طراز رياضي طرح للمرة الأولى عام 1978، يتوفر منه حاليا 2773 ألف نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية لـ12 ألف دولار.

من بعده ضمن القائمة، جاء طراز NSU Wankel Spider، الرياضي الذي طرح عام 1962، وتتوفر منه 2400 نسخة فقط، وتصل قيمته الحالية لـ14 ألف دولار.

ومن ماركة "ألباين"، جاء ضمن القائمة طراز Alpine GTA V6 الرياضي الذي طرح عام 1984، وتوفرت منه 1,578 نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ13 ألف دولار، وعمل بمحرك رياضي فئة V6 تصل سرعته القصوى لـ 140 ميلا في الساعة.

من بعدها جاء ضمن القائمة، طراز "إيلاكت" من ماركة لوتس البريطانية، وهو طراز طرحت منه كمية محدودة من النسخة بعدد 1,299 نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ 9 آلاف دولار، وكان الظهور الأول لهذا الطراز عام 1974.

ذكر موقع "هوت كارز"، من بعدها ضمن القائمة، طراز " VX220" من ماركة فوكسهول البريطانية، وهو طراز طرحت منه كمية محدودة من النسخة بعدد 1,214 ألف نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ 13 ألف دولار، وعمل هذا الطراز بمحرك رياضي بسعة 2.2 لتر.

من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة فورد، النسخة الرياضية من طراز بوما، التي طرحت باسم Racing Puma، وتصل القيمة السوقية الحالية لهذا الطراز لـ 17 ألف دولار، وتوفرت منه حين طرحه عام 1999 نحو 1000 نسخة فقط للبيع.

ومن ماركة AC، جاء ضمن القائمة طراز 3000ME الرياضي الذي تصل قيمته الحالية لأكثر من 17 ألف دولار، وصنعت منه 100 نسخة فقط حين طرحه عام 1979.

اختتم الموقع القائمة بطراز Caterham 21 الرياضي، الذي طرح عام 1994، بعدد محدود من النسخ، حيث صنعت منه 60 نسخة فقط وتصل قيمته الحالية لـ 18 ألف دولار.



