اسعار نيسان اكستيرا 2021 الجديدة كلياً وفئاتها في السعودية شاملة الضريبة

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الخليج ٣٦٥ نت – اسعار سيارة نيسان اكستيرا 2021 الجديدة كلياً مع قيمة الضريبة Nissan Xterra.
وبالنسبة للأسعار، فتتوفر السيارة عند وكيل نيسان بالمملكة بترومين نيسان بالفئات والأسعار التالية:
- اكستيرا SE دفع ثنائي بسعر 102,000 ريال سعودي
مع الضريبة 117,300 ريال سعودي
- اكستيرا SE دفع كُلي بسعر 112,000 ريال سعودي
مع الضريبة 128,800 ريال سعودي
- اكستيرا تيتانيوم دفع ثنائي بسعر 111,000 ريال سعودي
مع الضريبة 127,650 ريال سعودي
- اكستيرا تيتانيوم دفع كُلي بسعر 120,000 ريال سعودي
مع الضريبة 138,000 ريال سعودي
- اكستيرا بلاتينيوم بسعر 136,000 ريال سعودي
مع الضريبة 156,400 ريال سعودي
حصلت على واجهة أمامية بشبك على شكل حرف V ومصابيح أمامية رباعية LED ومصدات بلمسات أنيقة، ومن الجانب، يُمكنك رؤية الجنوط مقاس 18 بوصة المصنوعة من الألومنيوم المصقول خفيف الوزن، وفي الخلف، تحصل السيارة على واجهة خلفية بتصميم جديد مع مصابيح LED جديدة بتصميم عصري.
كما تتمتع اكستيرا 2021 بتصميم جديد كلياً، ويظهر ذلك في لوحة العدادات والكونسول بتصميم جديد مع شاشة عرض كبيرة لمسية مقاس 9 بوصة، وشاشة مساعدة سائق متطورة، وأنظمة سلامة متقدمة مثل نظام التحذير عند مغادرة حارة السير، ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف، والنظام الذكي لتنبيه السائق وغيرهم.
وتستمد قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 165 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي متقدم بسبع سرعات مع وضع القيادة اليدوي، ونظام دفع كُلي، في حين تبلغ كفاءة استهلاك الوقود بها 11.4 كم لكل لتر.
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