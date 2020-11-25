مازدا تكشف عن جيل جديد من أيقونتها CX-30 ..مفاجآت متعددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مازدا اليابانية عن قدرات ومميزات النسخة الأحدث من أيقونتها CX-30، والمقرر طرح 7 فئات منها خلال عام 2021.

وقال موقع "كار أند درايفر"، النسخة الجديدة من طراز CX-30،تتميز بقدرات تقنية أكثر تطورا بخلاف توفر محرك توربيني سعة 2.5 لتر .

وأضاف" الطراز سيتوفر منه للبيع 7 فئات بأسعار مختلفة، الأقل بسعر 23 ألف دولار، والفئة الأعلى Turbo Premium Plus بسعر 35 ألف دولار"





المحرك

يتوفر طراز مازدا بخيارين فيما يخص المحرك، الأول سعة 2.5 لتر أربعة أسطوانات والثاني سعة 2.5 لتر توربيني ينتج قوة 250 حصان.

الوقود

لم تكشف منظمة حماية البيئة عن معدلات استهلاك الوقود الخاصة بالمحرك التروبيني الجديد لطراز مازدا، غير أن التقليدي سعة 2.5 لتر ويستهلك"جالون"كل 25 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، ومثله كل 33 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد للأقدام تصل لـ 41.7 بوصة، ومساحة للأعلى للرأس تصل لـ 38.1 بوصة.

التقنيات



تطرح مازدا نسخة 2021 من طراز CX-30 بقدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.8 بوصة، تعمل بنظام تقنية من تطوير مازدا، وتتوفر به خاصية اتصال بتطبيق مازدا الخاص بالهواتف الذكية للتحكم بالسيارة عن بعد.





الأمن والحماية

أنظمة الأمن،أبرزها التنبيه المسبق والفرامل ذاتية التفعيل في الطوارئ، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار وضبط السرعة.