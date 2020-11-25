بورش تايكان تكسر الرقم القياسي لأطول دريفت بسيارة كهربائية

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بورش عن تحقيق رقم قياسي جديد لأطول دريفت بسيارة كهربائية.
وقد استخدمت بورش سيارة تايكان إنتاجية بنظام دفع خلفي، مع تسجيل دريفت متواصل لـ 55 دقيقة على مدار 42.171 كيلومتر، بسرعة متوسطة 46 كلم\س تقريبًا.
وصرح سائق التايكان، دينيس ريتيرا، ان الدريفت كان مرهقًا للغاية لطوله المستمر لحوالي الساعة، مع العلم أن السيارة تم فحصها بإحكام قبل وبعد المحاولة مع حضور مراقبين مستقلين لتسجيل الرقم القياسي في موسوعة غينيس.
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