الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إلزامها لمصنّعي وموردي السيارات بتوفير وسائد هوائية للسائق والراكب بالمقعد الأمامي كحد أدنى. وأكدت الهيئة أنها ألزمت مصنعّي وموردي السيارات بتوفيرها بدءًا من موديلات 2018 بحد أدنى في المقاعد الأمامية للسيارة، وأرجعت الهيئة إدراج الوسائد الهوائية ضمن الوسائل الإلزامية للسلامة في السيارات، حيث يُعتبر الغرض الأساسي منها هو التقليل من سرعة ارتطام الأجسام بعجلة القيادة.

كانت هذه تفاصيل خبر المواصفات تُلزم مُصنّعي وموردي السيارات بتوفير الوسائد الهوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.