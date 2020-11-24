تتوافر بـ 3 فئات.. هيونداي تكشف عن ميسترا الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، خلال فعاليات معرض قوانجتشو، المُقام حاليا بالصين، سيارتها الجديدة كليا ميسترا موديل2021، التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المتوسطة، ومن المقرر طرحها للجمهور خلال مارس القادم بالسوق الصينية.

وتتوافر ميسترا بـ 3 إصدرات، حيث يأتي الإصدار الأول بمحرك سعة 1.8لتر، بقوة 143 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 176 نيوتن متر.

كما تتوافر من السيارة نسخة مزودة بمحرك توربو سعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصانًا، وعزم دوران 253 نيوتن متر.

وتطرح كذلك هيونداي نسخة كهربائية من ميسترا، مزودة ببطارية قدرتها 56.5 كيلو وات في الساعة، ومحرك يولد 184 حصانًا (135 كيلو وات) وعزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، ويستطيع هذا الطراز أن يقطع مسافة 520 كم، ويمكن شحن البطارية من 30 إلى 80٪ في أقل من 40 دقيقة، فيما يستغرق الشحن الكامل 9.5 ساعات على الشحن البطيء.

وتأتي السيارة بتصميم متميز أنيق، بواجهة أمامية مميزة بشبكة عريضة من

الكروم محاطة بمصابيح بوحدات إضاءة LED.

ورغم المساحة الداخلية الرحبة لـ"ميسترا"، إلا أنها جاءت أصغر قليلًا من سيارة هيونداي الشهيرة "سوناتا"، حيث يبلغ طول السيارة 4780 ملم، وعرضها 1815 ملم، واتفاعها 1460 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد على 2770 ملم.

وتزخر السيارة بباقة متميزة من الكماليات، أبرزها فتحة سقف بانورامية، والكثير من أنظمة مساعدة السائق والتي تتضمن نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي، والمساعدة في القيادة على الطرق السريعة، ونظام التحكم الذكي القائم على الملاحة، والتنبيه الخلفي لحركة المرور وشاشة الرؤية المحيطية، فضلاً عن وجود شاشتين، الأولى قياس 12.3 بوصة، والثانية ترفيهية قياس 12.3 بوصة.