أودي S5.. منافس شرس في سوق السيارات الرياضية الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي الألمانية عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز S5 والمقرر طرحها خلال 2021 سعيا منها للمنافسة في سوق السيارات الرياضية الفارهة.

وقالت الشركة، سيتوفر من الطراز 6 فئات بأسعار مختلفة الأقل باسم Premium coupe بسعر 53 ألف دولار، والأعلى Prestige cabriolet التي تطرح بسعر 69,745 دولارا.

وقال موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عام 2021 سيشهد طرح مجموعة متميزة من السيارات الرياضية الفارهة، من أبرزها النسخة الأحدث التي تطرحها ماركة أودي من طراز S5.



وأشار الموقع إلى أن شركة أودي أدخلت تحسينات مهمة على نسخة 2021 من طراز S5، تتضمن حزمة من القدرات التقنية الجديدة، منها خاصية اتصال لاسلكي بنظام أبل كار بلاي، وتوفير نظام للتنبيه في حال الخروج عن المسار أثناء القيادة.





المحرك

وذكر موقع "كار أند درايفر"، أن كافة الفئات المطروحة من طراز أودي S4 لعام 2021 ستتوفر بمحرك موحد بسعة 3.0 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

وسيتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.

استهلاك الوقود

يستهلك موديل S4 جالونا كل 20 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، ومثله كل 26 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ4 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 41.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ38.3 بوصة.





الأمن والحماية

يتوفر بالطراز أنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، من ضمنها نظام للركن الذاتي في الطوارئ، وكاميرات خلفية لرصد الحركة وضبط السرعة.