بـ 4.6 مليون جنيه.. "لامبورجيني" تكشف عن سيارة فائقة السرعة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة لامبورجيني، عن سيارتها الفائقة Huracán STO - Super Trofeo Omologata والمستوحاة من التراث الرياضي لسابقاتها من سلسلة Huracán Super Trofeo EVO، التي طورها قسم "Squadra Corse" في لامبورجيني خصيصا للمشاركة في بطولات سباق السيارات.

وقالت الشركة إن السيارة مستوحاة أيضا من

سيارةHuracán GT3 EVO، التي فازت ثلاث مرات في سباق دايتونا 24 ساعة ومرتين في سباق سيبرينج 12 ساعة.ومن المقرر أن تطرح لامبورجيني أيقونتها الجديدة بالأسواق خلال الربع الأول من 2021 بسعر يبلغ 249.412 يورو أى ما يعادل 4,614,122 جنيه تقريبًا.وتعتمد السيارة على سواعد محرك V10 بقوة 640 حصان، يقوم بتوليد 565 نيوتن-متر عند 6500 لفة في الدقيقة، إضافة إلى أن السيارة Huracán STO تتميز بدفع خلفي يضمن تسارعا من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3,0 ثوان، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في غضون 9,0 ثوان، وسرعة قصوى تصل إلى 310 كم/ساعة.