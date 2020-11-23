مواصفات سيارة لكزس RX 2021.. تعرف على أسعارها في السعودية ومصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة لكزس الإصدار الجديد من سيارتها الفارهة RX طراز 2021، لتضع نفسها في منافسة قوية مع السيارات الفاخرة.

الشركة اليابانية التابعة لتويوتا طرحت الطراز من خلال فئتين لكل منها محرك مختلف، الأولى هي RX 350 الذي يأتي بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصانا و362 نيوتن.متر من عزم الدوران.



يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع على جميع العجلات اختياري، ويمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كلم/ساعة في أقل من 7.7 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى قدرها 200 كلم/ساعة.

أما الفئة الأخرى فهي RX 450h المزودة بمحرك هجين يتكون من محرك V6 سعة 3.5 لتر وبطارية وثلاثة محركات كهربائية، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 308 أحصنة وزمن تسارع من 0 إلى 96 كلم/ساعة في 7.9 ثانية.





مواصفات سيارة لكزس RX 2021

تتميز السيارة بتصميم فريد ومزودة بجنوط مقاس 20 بوصة ذات لون أسود أنيق، بخلاف تمتعها بتكنولوجيا متطورة تشمل أمازون ألكسا وشاشة تعمل باللمس وعرض البيانات على الزجاج الأمامي وأندرويد أوتو وباقة لكزس سافيتي 2.0 التي تتضمن رصد المشاة والدراجات الهوائية وجر أمامي قياسي أو رباعي اختياري.



ويتوفر لهذه الفئة نظام دخول ذكي للسيارة مع زر لتشغيل المحرك وغلقه ونظام اختيار وضعية القيادة ونظام لكزس متعدد الوسائط مع شاشة تعمل باللمس، وتحكم صوتي وبلوتووث وUBS ذات 6 مداخل ونظام صوت من 6 سماعات وتحكم أوتوماتيكي في المناخ مزدوج المناطق وفلتر هواء داخلي.

تحدثيات الأمان

تتمتع السيارة RX بمواصفات أمان على أعلى مستوى، فهي مزودة بحساسات للمطر ونظم أمان تشمل رصد المشاة ومساعد تعقب المساء ونظام تحذير ما قبل التصادم الذي يوفر رصد الدراجات الهوائية بالإضافة إلى باقي السيارات الأخرى والمشاة.

كما تشمل عوامل الأمان مساعد التوجيه ومساعد إشارات المرور ومثبت سرعة يعتمد على رادار ورصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية وكاميرا احتياطية و10 وسائد هوائية.

سعر سيارة لكزس RX 2021

يبدأ سعر السيارة لكزس RX 350 في المملكة العربية السعودية من 230 ألف ريالا، ويصل السعر إلى 270 ألف ريالا للسيارة RX 450h.



فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة في السوق المصري، حيث تم إزاحة الستار عنها مطلع هذا الأسبوع.