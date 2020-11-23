تويوتا اليابانية تكشف عن سيارة خدمية كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، عن أحدث سياراتها الكهربائية الخدمية Proace Verso Electric، التي من المقرر طرحها في الأسواق العالمية خلال شهر مارس القادم.

وزودت السيارة على بطاريتان بسعة 50 و75 كيلووات ساعة، وتصل ببطارية الليثيوم أيون الصغيرة إلى مدى السير 230 كلم، بينما تبلغ الأكبر مدى 330 كلم.

ويقوم بدفع المحور الأمامي محرك كهربائي

بقوة 136 كيلووات/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 130 كلم/س.

وتأتي السيارة مجهزة بشاحن بقدرة 7.4 كيلووات، ويتم شحن البطارية الصغيرة في غضون 30 دقيقة، في حين أن البطارية الكبيرة تحتاج إلى 45 دقيقة.​