ريفيان الأمريكية تكشف عن سيارة كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة ريفيان الأمريكية، الستار عن أحدث سياراتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات R1S.

وتعتمد السيارة الجديدة على هيكل سيارة ريفيان البيك آب الشهيرة R1T، المُصنع من مواد عالية الجودة أبرزها ألياف الكربون، الألومنيوم، والصلب.

وتأتي R1S، المزودة بسبعة مقاعد، بمجموعة بطاريات سعتها تمتد من 105 إلى 180 كيلووات ساعة، تمكنها من السير لمسافة

بين 402 و640 كلم، وتتم عملية الشحن بقدرة حتى 160 كيلووات، وفي غضون نصف ساعة يمكن للسيارة شحن ما يلزمها لقطع 320 كلم.

وتتولى عملية الدفع أربعة محركات كهربائية تصل أقصى قوة لها إلى 522 كيلووات/710 حصان، وتكفي هذه القوة الهائلة للتسارع من الثبات

إلى 96.6 كلم/س في غضون 3 ثوان.

وتتمتع المقصورة الداخلية بالعديد من الشاشات اللمسية، والاتصال بشبكة الإنترنت، مع عملية التحديث، ونقطة ساخنة، ووحدة شحن للهواتف الذكية، والتي تقدم ما يصل حتى 6 منافذ USB، مع نظام التحكم بالأوامر الصوتية عبر أليكسا.

وتعتمد السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة، التي تؤهلها للحفاظ على حارة السير والمناورة أوتوماتيكيا، مع مواءمة السرعة، والكبح الاضطراري، ومراقبة الزاوية الميتة، ومستشعرات رادار وأخرى بالموجات فوق الصوتية.​