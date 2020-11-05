"مومنت" تطلق باقة إكسسوارات خاصة لآيفون 12 الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مومنت (Moment) عن إطلاق باقة إكسسوارات MagSafe جديدة لهاتف أبل آيفون 12 الجديد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تهدف من خلال مجموعة الإكسسوارات الجديدة، التي يتم تثبيتها مغناطيسيا، لتلبية متطلبات عشاق التصوير بواسطة هاتف أبل الجديد من خلال طرح حامل ثلاثي وحافظة MagSafe مع عروة اليد وعدسة متوافقة.

ويمكن تركيب الحامل الثلاثي على أي حامل بحيث يمكن الاحتفاظ بالهاتف الذكي آيفون 12 في الوضع الرأسي أو الوضع الأفقي، ولمنع انزلاق الهاتف الذكي فإن الشركة الأمريكية تعتمد على مغناطيس أقوى من المستخدم في إكسسوارات MagSafe من شركة أبل.

ويشتمل الإصدار الاحترافي برو من الحامل الثلاثي على قاعدة للإكسسوارات، والتي تتيح إمكانية تركيب ميكروفون أو فلاش LED، ويبلغ سعر الإصدار العادي 40 دولارا أمريكيا، بينما يبلغ سعر الإصدار برو 50 دولارا أمريكيا.

الحافظات الخاصة بآيفون 12 الجديد

وأعلنت شركة مومنت أيضا عن طرح مجموعة من الحافظات للهاتف الذكي آيفون 12 الجديد بسعر يبلغ 50 دولارا أمريكيا، وتمتاز أيضا بمغناطيس أقوى من منتجات أبل، وتوفر هذه الحافظات ميزة تثبيت عروة يد على الجانب السفلي، بالإضافة إلى إمكانية تركيب عدسات مومنت من السلسلة M، بما في ذلك العدسة المقربة 58 مم والعدسة واسعة الزاوية 18 ملم.

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منذ أن أعلنت شركة أبل عن جهاز آيفون 12 في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يتهافت الجمهور حول العالم على اقتناء الهاتف.. لكن ما هو سعره؟

أسعار آيفون 12 حول العالم

وبعد مرور نحو 3 أسابيع على الهاتف بالأسواق، يبدو أن السعر يختلف من منطقة لأخرى، ومن دولة لأخرى، وتلعب الرسوم الجمركية دورا في عملية التسعير.

بحسب بيانات مؤسسة "statista" العالمية للإحصاءات، فإن هاتف آيفون 12 ذات الذكراة 128 جيجا يبدأ سعره الأقل عالميا في السوق الأمريكي بقيمة 950 دولارا شاملا الضرائب، ويزداد السعر إلى 1071 دولارا لآيفون 12 برو.

وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بسعر 947 دولارا لآيفون مقابل 1114 دولارا لآيفون برو، ويزداد السعر في الصين إلى 1010 و1262 دولارا لآيفون 12 وآيفون 12 برو على الترتيب.