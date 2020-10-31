قبل طرحها بأيام.. مواصفات وأسعار السيارة "إم جي HS" في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستقبل مصر خلال أسابيع السيارة إم جي HS من طراز SUV الجديدة، والتي يلقبها البعض بالدبابة أو الوحش الصيني لقوة محركها وقدرتها الرياضية.

وتتنافس السيارة HS الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الجديدة، والتي تطرح في السوق المصرية لأول مرة، مع سيارات علامات تجارية مشهورة مثل هيونداي توسان وكيا سبورتاج وسيتروين C5 أيركروس وغيرها من السيارات الأكثر مبيعًا في مصر.

وتتميز سيارة إم جي HS الجديدة كلياً بتصميمها المستوحى من سيارة إم جي X-Motion النموذجية المزودة بشبكة تهوية أمامية كبيرة الحجم ممزوجة بقطع من الكروم البارزة.

ويتصل شبك التهوية الأمامي بالأضواء الأمامية نهارية هالوجين في الطراز القياسي وLED نهارية أمامية ثنائية اللون تتضمن تسعة مصابيح LED كريستالية لرؤية استثنائية إضافة إلى الأضواء الخلفية التي تعمل بالتسلسل.





وتعتبر إم جي HS نسخة مطورة وأكثر رياضية من الصغيرة الأكثر شعبية في مصر وهي إم جي ZS، حيث تقف إم جي HS على عجلات من الألومنيوم بقياس 18 بوصة، وأقراص الفرامل الرياضية باللون الأحمر، ومرايا كهربائية جانبية قابلة للطي، وباب خلفي يعمل كهربائيًا.

تأتي السيارة الجديدة بطول 457.4 سم وعرض 187.6 سم وارتفاع 166.4 سم، وقاعدة عجلاتها 272 سم، ووزن يتراوح ما بين 1.489 – 1.563 كجم.

مواصفات النسخة المصرية

تعتمد النسخة المقدمة لأسواق الشرق الأوسط من إم جي HS بمحرك رباعي الأسطوانات سعة لترين بقوة 231 حصانا، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، والسرعة القصوى 210 كم/س.

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وتم تجهيز السيارة بأربع وضعيات للقيادة هي Eco وNormal وComfort وSports يمكن الاختيار بينها بما يتناسب مع أسلوب القيادة، كما يتضمن طراز luxury نظام استجابة رياضي يولد أقصى عزم دوران للحصول على أفضل تسارع.





تمتلك إم جي HS مقصورة متطورة مزودة بالعديد من وسائل المساعدة والتحكم، أبرزها عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاشة تحكم لمسية قياس 10.1 بوصة متوافقة مع أبل كار وأندوريد أوتو؛ فضلًا عن فتحة سقف بانورامية ونظام صوتي "Bose" ونظام MG Trophy Dream Air الذي ينقي هواء السيارة خلال 3 دقائق لتعزيز راحة الركاب في مقصورة السيارة.

كما يتوفر بالسيارة تكييف ثنائي النطاق شاشة مقاس 12 بوصة للوحة العدادات الرقمية، ومنفذ USB أمامي واثنين بالخلف، ومنفذ AUX لتشغيل الملفات الصوتية، ومشغل CD وراديو وبلوتوث ومثبت للسرعة، وحساسات للإطارات، ومنفذ شاحن 12 فولت، ومفتاح السيارة ذكي.

أما وسائل الأمان بالسيارة فيأتي في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية، ونظام APS وEBD ومثبت سرعة تكيفي ونظام تحذير للنقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة، ونظام ESP وحساسات للمطر.





ويتوفر بأيقونة إم جي الجديدة إمكانية التحكم وإيقاف عدد من عوامل الأمان، مثل إيقاف نظام الفرامل المانعة للانغلاق أو تعطيل نظام التحكم في الجر لتعزيز الأداء الرياضي.

وعن سعر السيارة إم جي HS والتي تطرح لأول مرة في السوق المصرية، يتوقع خبراء السيارات أن يتراوح بين 450 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه.