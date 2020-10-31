تعرف على أهمية نظام التعليق في السيارة وتأثيره على الركاب

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الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام التعليق من أبرز الأنظمة في السيارة، حيث يقوم بالعديد من الوظائف الهامة، ومنها امتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق ومنع وصولها إلى مقصورة السيارة، والعمل على ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات.
وتتكون أنظمة التعليق في السيارات من عدة أجزاء، منها ممتص الصدمات، والنوابض، والمقصات، والإطارات، وغيره.
وينقسم نظام التعليق إلى عدة أنظمة، ويعد نظام التعليق المتكيف من أفضل هذه الأنظمة، ويتواجد في السيارات الفاخرة مثل مرسيدس S-Class أو أي طراز من رولز رويس، بالإضافة إلى السيارات الرياضية، حيث يساهم في جعل تجربة ركوب هذه السيارات فائق الراحة، بحيث يعزل الركاب عن الطريق بشكل شبه كلي.
ويعتمد نظام التعليق المتكيف في عمله على مستشعرات أو رادار يعمل على مسح الطريق أمام السيارة، وذلك للكشف عن أي حفر أو مطبات قد تؤدي إلى اهتزاز المقصورة، وهو ما يؤثر على راحة الركاب.
وفي حال اكتشاف النظام لأي شائبة أمام السيارة، فإنه يقوم بتحديد أفضل طريقة لمرور السيارة من فوقه بدون حدوث أي اهتزاز، كما أنه يعدل وضعية أجزاءه كي يصطدم به بسلاسة تامة، ومن دون أن يشعر ركاب السيارة بأي اهتزاز.
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