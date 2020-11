شانجان يوني كيه SUV الجديدة تكشف نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شانجان عن أول صور رسمية لسيارة “يوني كيه” SUV الجديدة، وهي ثاني سيارة في مجال “يوني” بعد موديل “يوني تي”، بحجم أكبر بكثير.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وضباب LED وجنوط 21 إنش، وقد يقول البعض أن التصميم الخارجي يحمل بعض التشابهات مع بورش كايين كوبيه، خاصة من الجوانب والخلفية.

وتستمد شانجان يوني كيه الجديدة طاقتها من محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 232 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وستنطلق يوني كيه في الأسواق في الربع الاول من 2021 بأسعار تبدأ من 27,000 دولار – 101,000 ريال.

