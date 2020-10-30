انضمام مصمم بي ام دبليو سابق إلى فريق تصميم كيا

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا عن انضمام مصمم بي ام دبليو السابق، وون كيو كانج، إلى صفوفها كمدير مجموعة التصميم الابتكاري للعلامة في كوريا الجنوبية لمساعدة رئيس التصميم الحالي كريم حبيب في توجيه تصميم موديلات العلامة.
وصرحت كيا أن كانج سيساهم في خطط التصميم المستقبلية لخارجية وداخلية جميع موديلاتها، خاصة مع مرحلة التوجه الكهربائي القادمة لكيا.
وقد أدار كانج قسم تصميم بي ام دبليو في الصين كما أشرف على تصميم سيارة بي ام دبليو CSL هوماج الاختبارية البديعة في 2015 كواحدة من أبرز أعماله.
وعبر كانج عن امتنانه بالانضمام لفريق تصميم كيا، مصرحاً: “كيا ستلعب دوراً رئيسياً في تحديد عصر جديد من التصميم لمجال واسع من المنتجات الكهربائية وخيارات التنقل المستقبلية”.
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