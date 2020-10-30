سيارات جيلي ستحصل على تقنيات إنتل المساعدة للسائق

الخليج ٣٦٥ نت – ستحصل سيارة زيرو كونسيبت الكهربائية التي ستنتجها علامة لينك آند كو التجارية التابعة لـ جيلي، والتي ستصل إلى المستهلكين بدءً من خريف عام 2021، على نظام مساعدة سائق متقدم من تطوير الشركة التابعة لإنتل Mobileye، حيث تم الإعلان عن الاتفاقية المشتركة بين جيلي وانتل.

يُطلق على نظام مساعدة السائق الجديد SuperVision، ويتميز بإمكانية تحديثه عبر الهواء، ويستعين بكاميرات رؤية محيطية وتقنيات متقدمة لمساعدة السائق في سيناريوهات القيادة المختلفة، مثل نظام القيادة الذاتية على الطريق السريع وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت جيلي وMobileye أيضاً اتفاقية تسمح بتزويد المزيد من سيارات جيلي بتقنيات الأخيرة مثل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار.

في النهاية، تأتي هذه الاتفاقية بعد أيام من إعلان شركة Li Auto الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية عن شراكتها مع نفيديا لاستخدام تقنيات القيادة الذاتية الخاصة بها والمسماة نيفيديا Drive AGX Orin، وذلك في سيارة اس يو في جديدة ستقوم بطرحها في عام 2022.