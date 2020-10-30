رويترز: سباق فورمولا 1 في السعودية لموسم 2021

الخليج ٣٦٥ نت – في حدث تاريخي، أنضمت المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول التي تستضيف سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 في الموسم المقبل 2021، حيث ستستضيف مدينة جدة، سباقاً وفقا لمسودة برنامج المسابقات.



يذكر أن سباقات بطولة العالم في فورمولا-1 لا تُقام إلا على عدد محدد من حلبات السباق حول العالم، منها حلبات أبوظبي والبحرين في الشرق الأوسط.

ووفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء فإن فرق فورمولا 1 حصلت بالفعل على مسودة جدول 2021، وعلى الأرجح لن تنشر القائمة النهائية خلال أسابيع.

ومن المنتظر أن يتكون الموسم المقبل من 23 سباقا، وعلى الأرجح فإنى المملكة ستنضم إلى الجولة النهائية للموسم.

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وسوف تستضيف مدينة جدة هذا السباق العالمي، وذلك إلى أن يتم بناء حلبة في القدية التي تبعد ساعة بالسيارة عن العاصمة الرياض.

ويحتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، صدارة السائقين في الموسم الحالي حتى الوقت الراهن، متفوقا على الفنلندي فالتيري بوتاس.



ومن المقرر أن تستضيف المملكة رالي دكار في يناير المقبل، كما ستستضيف سباقين لبطولة العالم للسيارات الكهربائية (فورمولا إي) في الدرعية يومي 26 و27 فبراير.