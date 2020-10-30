صور.. سيارات رياضية خارقة ينتظرها العالم في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات حول العالم ما تحمله عام 2021 من موديلات مميزة، خاصة الموديلات الرياضية الخارقة، فائقة السرعة.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة بأقوى 10 سيارة رياضية خارقة من المرتقب طرحها رسميا للأسواق بحلول عام 2021.

بدأ الموقع قائمته بالطراز الذي أعلنت عنه مكلارين البريطانية للعام المقبل، باسم ELVA، والذي من المرتقب طرحه بمحرك رياضي خارق من فئة V8 ينتج قوة تصل لـ 803 حصان.



من بعده ضمن القائمة، جاء طراز 812 GTO الذي أعلنت فيراري الإيطالية عن طرحه ضمن سياراتها الرياضية الخارقة التي تصل للأسواق بحلول عام 2021 المقبل.

ومن ماركة تسلا، ينتظر العالم طراز تسلا الرياضي الخارق "رودستر" الذي تقدم منه الشركة نسخة مميزة لعام 2021 تعمل بمحرك كهربائي خارق بنطاق سير 621 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن ماركة لوتس البريطانية، يشهد سوق السيارات العالمية طرح طراز رياضي خارق باسم Evija أعلنت لوتس عن طرحه ضمن سياراتها لعام 2021 المقبل، بمحرك ينتج قوة تصل لـ 2000 حصان.

ومن ماركة مازيراتي الإيطالية، جاء طراز مازيراتي الرياضي المميز الذي أعلنت عنه خلال عام 2020 الجاري باسم MC20، ويقدم رسميا للأسواق بداية 2021، بمحرك ينتج قوة 630 حصانا ويتوفر بتكلفة 195 ألف دولار.

Advertisements

ومن ماركة أستون مارتن البريطانية، جاء ضمن القائمة، طراز Vantage بنسخته الجديدة الذي يطرح بمحرك V8 ينتج قوة 503 حصان.

ومن أستون مارتن أيضا، يطرح بسوق السيارات العالمية طراز "فالهالا" الرياضي الخارق، بداية من عام 2021، بمحرك توربيني V6 من محركات فورمولا 1.

كما ينتظر العالم طراز AMG 0NE، أول طراز رياضي كهربائي بالكامل ستطرحه مرسيدس، وأعلن الموقع عن أن 2021 هو عام وصوله للأسواق، ويتوفر بأربعة محركات كهربائية بقوة 1000 حصان.

ومن ماركة لامبورجيني الإيطالية، جاء طراز SIAN الرياضي الخارق، الذي يطرح في عام 2021، بمحرك خارق تصل سرعته القصوى لـ 218 ميلا في الساعة.

في ختام القائمة، كشف موقع "هوت كارز" عن طراز آخر خارق يرتقب طرحه لعام 2021، هو طراز Hennessey Venom F5، الذي سيتوفر بمحرك خارق، تصل سعرته القصوى لـ 270 ميل افي الساعة.



