موجز الخليج 365 للسيارات.. "ورطة تويوتا" وأسرع سيارات الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تستعد 6 شركات سيارات في كوريا الجنوبية لاستدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة لإصلاح عيوب فنية بها.

أطلقت فيات الإيطالية موديلا جديدا من أيقونتها TIPO، والذي حصل على ملامح وتقنيات جديدة.

كشفت شركة سوبارو النقاب عن سيارتها Forester Sport الجديدة، والتي تم تزويدها بمزايا رياضية جديدة استثنائية.

أزاحت شركة مرسيدس الستار عن سيارتها MAYBACH GLS 600، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الفارهة.

ينتظر عشاق السيارات الـ SUV عام 2021 بشغف، إذ يترقب الجميع مجموعة مميزة من تلك السيارات التي أصبحت تحظى بشعبية جارفة.

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أعلنت نيسان اليابانية عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طرازها المميز Rogue بقدرات ومواصفات محدثة.

دعمت هوندا اليابانية أسطولها من السيارات المقرر طرحها لعام 2021 المقبل بنسخة حديثة من "أوديسي" ضمن فئات الـ VAN.

شهدت حقبة السبعينيات بداية ظهور الشاحنات من فئة "بك أب" قوية العزم، حيث شهد طرح شاحنات أكثر تطورا من فئة F-Series و"دودج رام".

كشفت شركة فورد عن إحداث تغيير مهم في أيقونتها Mondeo عبر التخلي عن محرك البنزين للأبد.

أضافت شركة تويوتا اليابانية مليون ونصف المليون سيارة لقائمة السيارات التي استردتها لعيوب تصنيع تتكرر منذ 7 سنوات.