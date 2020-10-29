8 معلومات عليك معرفتها عن كيا كرنفال 2021

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الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية، ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات حول السيارة علماً بأنه سيبدأ بيعها لدى وكالة كيا الجبر في ديسمبر 2020.
1- داخلية موجهة لراحة العائلة
يتجه التصميم الداخلي لسيارة كيا كرنفال الجديدة بشكل مباشر لتوفير مساحة أكبر لجميع الأفراد في الداخل، مع توفير 8 مقاعد بفضل زيادة أبعاد السيارة، هذا بجانب التصميم الجذاب وعوامل الرفاهية الموجودة لكافة المقاعد.
2- تقنيات متطورة
بجانب المساحة الواسعة حرصت كيا أيضاً على توفير العديد من التقنيات في الداخل، وأغلب هذه التقنيات مرتبطة بتوفير الراحة والرفاهية لجميع الركاب، فنرى في الداخل لوحة قيادة جديدة بعدادات رقمية 12.3 بوصة، نظام ملاحة متطور، شاشة لمسية 12.3 بوصة للمعلومات الترفيهية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوت Harman Kardon فاخر ذو 8 سماعات لتجربة صوتية مميزة.
3- تصاميم خارجي جذاب
تمتلك كرنفال الجديدة مظهر ديناميكي جذاب يندر تواجده في هذه الفئة من السيارات التي تركز عادة على العملية فقط، حيث تتبنى الميني فان واجهة أمامية تشبه SUV سورينتو فنجد مصد أمامي رياضي، منافذ تهوية كبيرة، شبك أمامي محدّث، مصابيح أمامية معاد تصميمها ومصابيح ضباب LED أنيقة.
4- نظام أمان مخصص للعائلات
كسيارة مجهزة بشكل أساسي للعائلات حرصت كيا على توفير كافة أساليب الامان خاصة للأطفال فنجد المقاعد المخصصة للأطفال بجانب وجود كاميرا متصلة للسماح للركاب الأماميين بمراقبة الركاب بالخلف مما يفيد العائلات التي تريد مراقبة الأطفال.
5- تقنيات مساعدة السائق
تتوفر في الميني فان العديد من التقنيات المساعدة للسائق والتي تتضمن:
- نظام الفرامل ABS
- توزيع إلكتروني للفرامل EBD
- مساعد الفرامل BA
- تنبيه حركة العودة إلى الخلف
- تحكم ديناميكي منظم ESC
- أجهزة إستشعار الإصطفاف
- نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي
- التحكم المغناطيسي للثبات
- نظام StabiliTrak (ستابيلي تراك )
- تنبيه النقطة العمياء
- نظام مراقبة الإطارات (TPMS)
- التحكم في التسارع للانزلاقات
- مانع الحركة إيموبليزر Immobilizer
- نظام المستشعر VSM
- توزيع إلكتروني للفرامل EPS
- نظام الفرملة داخل المنعطف CBC
6- مكيف ثلاثي المناطق
من خلال نهجها الموجه نحو العائلة، فإن كيا كرنفال لديها مجموعة متنوعة من خيارات الراحة للاختيار من بينها، ومن الجوانب البارزة في ذلك نظام التحكم التلقائي بالمناخ ثلاثي المنطقة، والذي يفصل السيارة إلى مقعد السائق والراكب الأمامي والمناطق الخلفية.
7- نسيج مقاوم للبقع
لا تتوقف الميزات الملائمة للعائلة بالراحة، حيث أن مقاعد كيا كرنفال 2021 مصنوعة من قماش مقاوم للبقع، وهو ما يريح السائق خاصة إذا كان لدى الأطفال عادة إحداث فوضى في المقعد الخلفي.
8- أداء مناسب لكافة الرحلات
تعتمد الميني فان على محرك MPi حقن مباشر 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 332 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، مما يضمن لك أداء مميز للمسافات الطويلة.
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