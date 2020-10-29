بي ام دبليو X8 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد شهر من ظهور بي ام دبليو X8 الجديدة كلياً في صور تجسسية لأول مرة، ظهرت صور تخيلية بالفوتوشوب للكروس أوفر الألمانية الفاخرة.
من المتوقع تدشين X8 الجديدة العام القادم مع انطلاقها في الأسواق في 2022، بتصميم مميز عن سيارات الـ SUV الأخرى لبي ام دبليو.
بالعودة للتصميم التخيلي، نلاحظ المصابيح الأمامية المنقسمة والسقف المائل بعض الشيء والمصابيح الخلفية الضيقة.. وإن كان من المبكر الحكم على تصميم السيارة في الوقت الحالي.
بالطبع توقعوا أحدث تقنيات الترفيه ومساعدة السائق من بي ام دبليو مع محركات هجينة تشمل في الغالب نفس محرك X5 الهجينة بالقابس بقوة 388 حصان.
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