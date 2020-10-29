استدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية.. منها مرسيدس وجاجوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد 6 شركات سيارات في كوريا الجنوبية لاستدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة لإصلاح عيوب فنية بها.

وذكر بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن الشركات الست هي إن بي إم دبليو وأودي ومرسيدس بنز الألمانية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وجاجوار لاند روفر البريطانية وسوزوكي اليابانية.

وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه العملية هي الأحدث في سلسلة عمليات الاستدعاء من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارات.

Advertisements

وقالت الوزارة إن الشركات الست تستدعي ما مجموعه 10233سيارة من 23 طرازا مختلفة بسبب وجود مكونات معيبة بها ويجب استبدالها.

وأشارت إلى أن العيوب تشمل وجود خلل في مصابيح الوقوف في سيارة إكس درايف30 دي من شركة بي.إم.دبليو وخلل في نظام عجلة القيادة في السيارة جيب رانجلر من فيات كرايسلر وبعض العيوب في برنامج مساعدة السائق في السيارة أيه 8 50 تي.دي.آي كواترو من شركة أودي وعيب في الجناح الخلفي للسيارة جي.إل.بي 220 من مرسيدس بنز.

وذكرت الوزارة أن الشركات بدأت في تقديم أو عرض خدمات الإصلاح والاستبدال مجانا حيث يمكن لمالكي المركبات المستهدفة الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمات المخصصة من أجل استبدال الأجزاء المعيبة أو إصلاح العطل.