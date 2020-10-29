سوبارو Forester الرياضية تفاجئ المنافسين بمحرك تربو.. إليك المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة سوبارو النقاب عن سيارتها Forester Sport الجديدة، والتي تم تزويدها بمزايا رياضية جديدة استثنائية.
وبحسب الشركة اليابانية فإن السيارة الجديدة تعتمد على محرك بقوة 177 حصانا، وسواعد محرك تربو بوكسر سعة 1.8 لتر .
الموديل الجديد يأتي بديلا من النسخة العادية التي تنطلق بقوة 150 حصانا.
وتمتاز السيارة بمجموعة تعليق ونوابض معدلة، وممتصات صدمات بطابع أكثر رياضية، وتعتمد السيارة في توجيه القوة لعجلات الدفع الأربعة على ناقل الحركة السلس CVT.
جهزت سوبارو سيارة Forester Sport بنظام مراقبة قائد السيارة، مع كاميرا موجهة على مقعد قائد السيارة، لمعرفة هويته وإجراء إعدادات الضبط حسب رغباته الشخصية للعديد من التجهيزات مثل وضع المقعد والمرايا ومكيف الهواء.
على جانب آخر، تتفرد السيارة بشبكة المبرد المطلية باللون الأسود، والأطر الجديد للكشافات، وتجهيز حماية قاع السيارة باللون الفضي، والتي تأخذ شكل الناشر في المؤخرة، مع إسبويلر حافة السقف.
أما المقصورة الداخلية تحظى بالمقاعد الرياضية المكسوة بالجلد، كما تظهر الكسوة الجلدية على كل من لوحة القيادة، والكونسول الأوسط وكسوة الأبواب، والمقود.
كما يظهر غطاء من الألومنيوم على كل من الدواسات ومسند القدم.
وعلى الرغم من جائحة كورونا، إلا أن شركة سوبارو حققت خلال سبتمبر/ أيلول الماضي ارتفاعا سنويا في حجم المبيعات بنسبة 16%.
وكان هذا أفضل سبتمبر على الإطلاق لمبيعات Outback و Forester ، حيث شحنت الشركة 17023 و 15648 وحدة على التوالي.
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