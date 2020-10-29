بالصور.. أسرع سيارات الـ SUV المنتظر طرحها 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر عشاق السيارات الـ SUV عام 2021 بشغف، إذ يترقب الجميع مجموعة مميزة من تلك السيارات التي أصبحت تحظى بشعبية جارفة.

حالة الولع بالسيارت من فئة الـ SUV دفعت غالبية شركات السيارات للتوسع في تصنيعها على حساب وقف تصنيع السيدان التي تراجعت شعبيتها.

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم الأسرع من بين السيارات التابعة لـ SUV من موديلات عام 2021، التي تطرح مع بداية العام القادم.

وضمت قائمة الموقع، طراز أستون مارتن DBX لعام 2021، الذي يطرح بمحرك قوي ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية فقط، وينتج محرك هذا الطراز قوة 542 حصانا.

من بعده، جاء ضمن قائمة أسرع سيارات SUV تطرح لعام 2021، طراز لاند روفر Range Rover Sport SVR، الذي سيتوفر بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية، وينتج محركه قوة 575 حصانا.

ومن ماركة مرسيدس الألمانية، جاء ضمن القائمة، موديل مرسيدس AMG GLA 45 بنسخته المقرر طرحها لعام 2021، وتتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية، وينتج المحرك قوة 382 حصانا.

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بعده جاء طراز "ماكان تربو" الذي تطرح ماركة بورش لعام 2021، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية، ومحرك ينتج قوة 434 حصانا.

وضمن أسرع السيارات الـ SUV، كشف الموقع عن نسخة 2021 المنتظرة من طراز رولز رويس Cullinan Black Badge، التي تطرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية، وتعمل بمحرك ينتج قوة 592 حصانا.

ومن ماركة بينتلي البريطانية، يشهد عام 2021 طرح نسخة جديدة SUV من طراز Bentayga Speed تتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية، وتعمل بمحرك ينتج قوة 626 حصانا.

اختتم الموقع القائمة، بالطراز الذي سيكون أسرع سيارة SUV تقدم للأسواق في عام 2021، وهو موديل Grand Cherokee Trackhawk من ماركة جييب الأمريكية، والذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، ويعمل بمحرك ينتج قوة 707 أحصنة.



