"ورطة تويوتا" الكبرى.. استدعاء 3.3 مليون سيارة لعيب قاتل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت شركة تويوتا اليابانية مليون ونصف المليون سيارة لقائمة السيارات التي استردتها لعيوب تصنيع تتكرر منذ 7 سنوات.

ومع قرار تويوتا الأخير تكون حصيلة السيارات التي استدعتها بداية عام 2013 حتى 2020، بسبب عيوب مضخة البنزين، قد بلغت 3.3 مليون سيارة، من ماركة لكزس التابعة لها.

وتسبب عيوب مضخة الوقود في تويوتا في إيقاف السيارة فجأة أثناء سيرها، ما يعرض أرواح المستخدمين للخطر، ما دفع المستخدمين لوصفه بـ"العيب القاتل".

ووفقا لموقع "موتور وان" فإن هذا العيب التصنيعي من أكثر العيوب التي تكرر استدعاء تويوتا لسياراتها بسببه على مدار العقد الماضي.

وكان أبرز الموديلات التي رصدت بها العيب نفسه كما يلي، الموديلات التي طرحت من طراز لكزس LS 460 المطروحة ما بين عام 2013 و2015.



والموديلات التي طرحت من طراز لكزس GS 350 المطروحة ما بين عام 2013 و2015، والموديلات التي طرحت لعام 2014 من كل من طراز تويوتا FJ كروزر، ولكزس IS-F، والموديلات التي طرحت ما بين عام 2014 و2015 من طراز تويوتا 4Runner وطراز لاند كروزر.

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موديلات الخطر

والموديلات التي طرحت ما بين عام 2014 وعام 2015 من طراز لكزس 460 ولكزس IS 350 ولكزس LX 570.

والموديلات التي طرحت لعام 2015 من طرراز لكزس NX 200 ولكزس RC 350، الموديلات التي طرحت لعام 2017 من طرراز لكزس IS 200T ولكزس RC 200T، ولكزس GS 200T.

وأيضا الموديلات التي طرحت ما بين عام 2017 وعام 2019 من طراز تويوتا هايلاندر، وطراز لكزس GS 350، الموديلات التي طرحت ما بين عام 2017 وعام 2019 من طراز تويوتا سيينا، وطراز لكزس RX 350، الموديلات التي طرحت ما بين عام 2018 وعام 2019 من طراز تويوتا 4Runner، وطراز تويوتا لاند كروزر.

واستدعت تويوتا لنفس العيب، الموديلات التي طرحت ما بين عام 2018 وعام 2019 من موديلات لكزس GS 300، ولكزس GX 460، ولكزس IS 300، ولكزس IS 350، ولكزس LS 500h، ولكزس LX 570، ولكزس NX 300، ولكزس RC 300، ولكزس RC 350.

وصولا لعام 2020، حيث رصدت تويوتا العيب نفسه بالنسخ التي طرحت ما بين عام 2019 وعام 2020 الجاري من طرازها RAV4 التابع لفئة suv.