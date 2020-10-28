فورد إيدج 2021 تنطلق رسمياً بتحديثات تقنية وجمالية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن إيدج 2021 بتحديثات تقنية محدودة، أهمها التخلي عن شاشة 8 إنش الحالية لصالح شاشة 12 إنش قياسية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية المحدث. ويدعم النظام الترفيهي تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ونظام ملاحة جديد والأوامر الصوتية. كما حصلت إيدج 2021 على منافذ USB إضافية وألوان رمادية جديدة للخارجية وجنوط 18 إنش فضية قياسية أو جنوط 21 إنش سوداء لفئة ST. Advertisements وتستمر إيدج 2021 بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 250 حصان وعزم دوران 373 نيوتن متر ومحرك آخر V6 سعة 2.7 لتر بقوة 335 حصان وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات قياسي. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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