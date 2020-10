بوجاتي بولايد الجديدة للسباقات تنطلق رسمياً بقوة 1850 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بوجاتي عن سيارة “بولايد” الجديدة المخصصة للسباقات بنسبة وزن إلى قوة غير مسبوقة بـ 0.67 كيلوجرام فحسب لكل حصان.

السيارة اختبارية للوقت الحالي وقد نزعت بوجاتي كل شيء من السيارة ما عدا محرك 16 سلندر سعة 8.0 لتر والعجلات الأربعة وصندوق التروس والمقود والمقعدين لتخفيف الوزن إلى 1240 كيلوجرام فقط.

كما حسنت بوجاتي من أداء المحرك لرفع قوته إلى 1850 حصان وعزم الدوران إلى 1850 نيوتن متر، ما يضعها في مصاف سيارات الفورمولا 1 مقارنة بوزنها.

وتتسارع بوجاتي بولايد من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.1 ثانية، وإلى 200 كلم\س في 4.3 ثانية، وإلى 300 كلم\س في 7.3 ثانية، وإلى 400 كلم\س في 12.08 ثانية، وإلى 500 كلم\س في 20.1 ثانية!

ورغم عدم تأكيد بوجاتي رسمياً بعد، إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى اهتمام العلامة بتطوير موديل إنتاجي حصري جداً مبني على السيارة الاختبارية للمضامير.

