تويوتا هي أكبر علامة سيارات عالمية في القيمة لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – حافظت تويوتا على مكانتها كأكبر علامة سيارات عالمية في القيمة طبقاً لدراسة Interbrand السنوية لعام 2020.

15 علامة سيارات تمكنت من الدخول لقائمة الـ 100 علامة الأعلى قيمة في العالم، أولهم تويوتا بقيمة 51.5 مليار دولار (193 مليار ريال)، ما يضعها في المركز السابع بشكل عام في القائمة بعد كوكاكولا وسامسونج وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وأبل.

مرسيدس سجلت المركز الثاني بين علامات السيارات والمركز الثامن بشكل عام في القائمة بقيمة 49 مليار دولار (184,000 ريال)، ثم بي ام دبليو في المركز الثالث بين علامات السيارات والمركز الـ 11 بشكل عام في القائمة بقيمة تقارب 40 مليار دولار (150 مليار ريال).

كما سجلت هوندا المركز الرابع بين علامات السيارات بـ 21.6 مليار دولار (81 مليار ريال) ثم هيونداي في المركز الخامس بقيمة 14.2 مليار دولار (53 مليار ريال).