كيا ستعيد إطلاق العلامة في 2021 بشعار وتوجه جديدين

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الخليج ٣٦٥ نت – في إعلان بالغ الأهمية، أكد المدير التنفيذي لكيا، هوسونغ سونغ، إعادة إطلاق علامة كيا في 2021 بشعار جديد وتوجه “أكثر ديناميكية وأناقة وابتكاراً”.
كيا ستركز بشكل صريح على السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة، مع استهدافها لطرح أكثر من 11 موديل كهربائي قبل 2025 بشاسيه كهربائي جديد مشترك مع هيونداي.
وتتوقع كيا وصول مبيعات سياراتها الكهربائية إلى 20% من مجمل مبيعاتها العالمية بحلول 2025.
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